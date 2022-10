Concert à la bougie

Léger, débranché, sans attache et désamplifié. Dans un répertoire entièrement acoustique porté par la poésie de Pierre Dodet.

Se départir des micros, des lumières électriques. Mettre en valeur les mots et leur musicalité. Investir les théâtres comme les clairières et des espaces non dédiés. Convoquer au plateau nos cinq voix et nos instruments (violon, alto, violoncelle, clarinette, percussions, bouzouki, guitare). Faire entendre et sonner nos mots, nos instruments, nos voix et le silence tout autour. Nous voulons n’avoir besoin de rien de plus.

Rendez vous vendredi 4 novembre à 20H

Entrée à 8EUR pour les adhérents sur présentation de la carte et 10EUR pour les non adhérents

