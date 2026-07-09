Juillet
09 – Dezarno Duo : reprises chansons pop, swing, rock-lounge
16 – Olala Trio : un trio interprétant de la musique Swing et Biguine. Un charmant répertoire, aussi doux qu’énergique !
23 – Geiser Karaoké : karaoké
29 – Alexandre Morat : Concert solo piano-voix groovy mélangeant compositions
Août
06 – Monsieur et Madame Paris : un duo doux, joyeux, aux couleurs variées : rocksteady, musique de l’Est, blues.
13 – Le bar en folie : spectacle de magie
20 – Dezarno Duo : reprises chanson pop, swing, rock-lounge
27 – Geiser Karaoké : karaoké
Septembre
03 – Monsieur et Madame Paris : un duo doux, joyeux, aux couleurs variées : rocksteady, musique de l’Est, blues.
Concert à la Guinguette de Justin
Musique, convivialité et détente seront au rendez-vous tout l’été à la Guinguette de Justin !
chemin du Pont Rompu 26150 Die
Juillet