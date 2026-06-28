Concert acoustique

Trois musiciennes chanteuses aux cordes vocales intempérées viennent embaumer les âmes avec leurs valises de Bla Bla Bla musicaux.

Trois drôles de dames, amies dans la vie et comparses chanteuses depuis des années.

Elles distribuent des chansons de divers horizons. Parfois a cappella ou accompagnées de guitare, accordéon, ukulélé, percussions.

Un voyage musical aux milles couleurs. Des artistes sur une scène, oui mais tout n’y est pas prévu! La place est donné à l’improvisation et aux jeux de scène.

Un concert spectacle où se mêlent des improvisations vocales, des jeux de scène, des polyphonies, du partage vibratoire, de la choral avec le public et des…Bla Bla Bla !!

Possibilité de rencontre avec les artistes, après le spectacle, autour d’un buffet buvette / restauration,

Tous les bénéfices du spectacle seront reversés à l’association » Un toit pour Esther » qui vient en aide à des familles en difficulté (https://www.facebook.com/profile.php?id=61557678950800 )