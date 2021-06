Concert : Ad’Elle

Concert à l’extérieur, distance respectée, masque et gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée. À l’issu du concert nous pourrons partager un repas avec ce que chacun apporte… Petite buvette sur place

DUO VOCAL Clôde Seychal et Brigitte Gardet

Deux voix enracinées et vibrantes, des histoires de femmes, d’amour, de vie…

des chants traditionnels en français et occitan, des compositions de l’une et de l’autre.