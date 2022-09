Isaac Bonnaz et ses guitares, accompagné au cajon (percussion d’origine Espagnole)

par le percussionniste David Grail, distillent l’essence des compositions. Les premières

notes nous envoutent. Le groove métissé, la voix mélancolique et la plume habile du

chanteur se marient harmonieusement dans des arrangements épurés. On savoure les

influences blues, alliées aux rythmiques de l’Afrique centrale. On se laisse emporter par

ces poèmes musicaux, tout en s’enracinant dans une quête de sens. Un concert généreux,

qui se mue en partage.

La musique d’IsaAc BONNAZ se vit, c’est un voyage intense et inédit.

» Un artiste aux multiples facettes » France Bleu

» S’il se revendique de Keziah Jones et Ben Harper, le français fait plus que reproduire ce qu’ont fait

ses glorieux ainés grâce notamment à sa voix soyeuse et bluesy » musicwaves.com

Site internet : http://www.isaacbonnaz.fr

Ecoute de titres supplémentaires : https://soundcloud.com/isaac-bonnaz/tracks

Rendez-vous à 20H à la maison Nugues.

Entrée à 8EUR pour les adhérents et 10EUR pour les non-adhérents.

Bar et restauration sur place.

Ouverture des portes dès 18h30.

Inscription avec le lien ci-dessous:

https://www.helloasso.com/…/evenements/concert-afro-blues