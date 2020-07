Concert Afro Folk Blues à l’Ancien Monastère de Sainte-Croix

Moussa Dembélé est originaire du Burkina Faso. Issu d’une famille de musiciens, il perpétue la musique traditionnelle mandingue. Il est aujourd’hui un balafoniste reconnu et aussi à l’aise aux percussions et au n’Goni. La guitare aux in?uences Blues-rock-Jazz retrouve ses racines

évidentes avec la musique traditionnelle africaine, nuancée par le

balafon et les percussions qui balancent une rythmique incitant à la danse. Les chants en Dioula et les mélodies révèlent toute la chaleur et

la profondeur de la musique traditionnelle du Burkina Faso.