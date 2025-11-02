Concert Airs d’opéra

Airs d’opéra & d’opérette, Bellini, Gounod, Offenbach, Fauré, et aussi des oeuvres non lyriques de Chopin, Albeniz

Le 29/11/2025 20:00

165 Chemin du Prieuré Plaine de Bouveyri 26230 Grignan Tél. 06 89 53 66 16

Payant

Laura Debuire (soprano) est diplômée du conservatoire d’Avignon et chante régulièrement en concert.
Claire Poignant (piano) est diplômée du conservatoire de Lyon, enseigne le piano & joue régulièrement en concert.