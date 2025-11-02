Laura Debuire (soprano) est diplômée du conservatoire d’Avignon et chante régulièrement en concert.
Claire Poignant (piano) est diplômée du conservatoire de Lyon, enseigne le piano & joue régulièrement en concert.
Concert Airs d’opéra
Airs d’opéra & d’opérette, Bellini, Gounod, Offenbach, Fauré, et aussi des oeuvres non lyriques de Chopin, Albeniz
165 Chemin du Prieuré Plaine de Bouveyri 26230 Grignan Tél. 06 89 53 66 16
Laura Debuire (soprano) est diplômée du conservatoire d’Avignon et chante régulièrement en concert.