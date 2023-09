Concert- Aïtawa + Pambélé

AÏTAWA

On se prépare pour un voyage savoureux, au coeur des musiques traditionnelles afro-colombiennes…

Aïtawa réunit ses quatre musicien.ne.s autour de leur passion pour le patrimoine musical afro-colombien. Le quartet propose un pont entre les rythmes traditionnels des côtes Pacifique et Caraïbe de la Colombie, marquées par l’histoire de la diaspora africaine. Ce projet est le fruit d’un long travail d’écoutes et de rencontres autour de cet héritage culturel de tradition orale.

Sur une base solide de rythmes afro-colombiens, mêlés aux sonorités enivrantes du rock psyché des années 70/80, Aïtawa propose une nouvelle façon de penser un monde hybride, interconnecté dans le temps et dans l’espace.

Le premier EP du groupe, avec 5 compositions originales mixé et masterisé par Eblis Alvarez (The Meridian Brothers) est sorti le 18 novembre 2022.

Pambelé

Musique colombienne avec une touche psyché ; déhanchement assuré !

Dans son premier spectacle, Pambelé marie influences afro-colombiennes et sonorités acides et perçantes du mouvement psyché des sixties. Par ce métissage, le groupe s’inscrit avec force dans une universalité culturelle transatlantique et définitivement caribéenne.

Au sein de cet ensemble, percussions traditionnelles de la côte nord de La Colombie s’entrelacent et se mêlent à la cadence joyeuse des voix. Le verbe ciselant des guitares accompagnées d’une volupté d’orgues sauvage nous entraîne dans une atmosphère torride et exubérante.

Pambelé est une transe envoûtante, un condensé de matière composite et brute à la fois. Un terrain de jeu sans limite où la culture de la danse et de l’improvisation constituent l’essence même de sa force.