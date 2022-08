Concert Aïtawa

Aïtawa réunit quatre musicien.ne.s autour de leur passion pour le patrimoine musical afro-colombien. Le quartet propose un pont entre les rythmes traditionnels des côtes Pacifique et Caraïbe de la Colombie, marquées par l’histoire de la diaspora africaine. Ce projet est le fruit d’un long travail d’écoutes et de rencontres autour de cet héritage culturel de tradition orale, en perpétuelle évolution.

Avec cette base solide de rythmes afro-colombiens, à laquelle se mélangent des sonorités de rock psyché des années 70/80, Aïtawa esquisse une nouvelle façon de penser un monde hybride, interconnecté dans le temps et dans l’espace.

Luisa a travaillé avec de grands noms de la scène latine actuelle et traditionnelle (Quantic, Ines Granja…), tandis que Guillo collabore avec des labels reconnus de Colombie, pour son projet Nkumba System (Palenque Records). Lorenzo, batteur italien, s’est forgé une identité musicale multifacettes au fil de ses voyages sur la côte Caraïbe. Antonin, pianiste formé aux musiques afro-cubaines et passionné de sons vintages, prend plaisir à mélanger les genres et les époques.

Par la richesse de ces multiples rencontres et influences, Aïtawa s’inscrit dans l’écriture et dans l’évolution de la musique tropicale colombienne…

