Concert Aki Agora

Aki Agora, mec tout seul avec plein de trucs qui font boum, crack, miaou, ou on ne sait ni comment ça commence ni comment ça se fini.

Pour être plus précis, derrière ce nom se cache Morgan Fradet aux claviers, guitare, Drum pad et autres petits joujoux. Adepte du live-looping à la Marc Rebillet, il se laisse embarquer au fil des

idées et fait la part belle à l’improvisation et à la surprise toujours avec le sourire bien sur.

Dans nos oreilles, un son fondamentalement électronique mais tout autant organique quand la guitare fait son entrée. Ainsi on peut se retrouver dans le désert touareg avec un gros kick/Bass qui tâche et remonter direction les afters berlinois electro/techno. On peut y entendre des instrus hip-hop à la Dope DOD breaké à souhait à la Amon Tobin avec une guitare en saturation ou des percus outre-atlantique, le tout enrobé de matière grasse, toujours.

En somme, un son aux différentes facettes, qui rend curieux et qui s’écoute aussi avec le corps.

Facebook : https://www.facebook.com/AkiAgoraMusic

Bandcamp : https://akiagora.bandcamp.com/

Youtube : https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pTEESMz7Mws

Entrée à Prix Libre et conscient

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !!! Sans oublier nos planches de saison!