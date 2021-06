Concert- Amando Risueño- El Canto del Viento

Tangos, milongas, estilos, zambas, chacareras, vidalas,… composent le répertoire d’Amando Risueño. Il les interprète avec authenticité, de manière sobre, essentielle révélant le profond respect qu’il témoigne aux compositeurs et auteurs dont il transmet les oeuvres. Discrètement, il émaille parfois ce riche répertoire de ses propres morceaux aux douces sonorités du Río de la Plata.

Avec » El canto del viento « , Amando mets à l’honneur le compositeur et poète mais aussi l’interprète Atahualpa Yupanqui qui a transcendé les musiques traditionnelles d’Argentine pour nous léguer une oeuvre musicale et philosophique intemporelle. Amando l’aborde dans un jeu délicat, à travers une succession de mélodies donnant la mesure de ces thèmes qui racontent les histoires des femmes et des hommes de la terre.