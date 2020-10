Concert Amelia Tabeï

AMELIA TABEÏ

Né en 2018 à Brussels, Amelia Tabei est un solo de saxophone de musique contextuelle et expérimentale basé à Toulouse. Entre avant-garde, ambiant, moderne classique et world, c’est un son planant, à la fois lyric, et psychédélique explorant diverses influences telles que la musique balkan ou éthiopiènne.

D’un point de vue instrumental Amelia Tabeï développe un travail performatif hypnotique et atmosphérique en jouant de la polyphonie en respiration continue au saxophone alto.

Une série de vaguelettes à la surface de la mer qui viennent refléter le soleil sans qu’on puisse à aucun moment désigner laquelle viens refléter la lumière provenant de celui-ci.