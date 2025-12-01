Concert

Concert – Anaïs Wisniewski

« Le vent que j’ai dans la tête », le réperoire d’Anne Sylvestre accompagné au violon.
Restauration sur place par la coopérative scolaire de Châtillon-en-Diois.

Concert – Anaïs Wisniewski
Le 13/12/2025 19:30

80 route des Tonnons 26410 Menglon Tél. 04 26 58 87 72

Contacter par mail Site internet
Payant