Concert: Anna Rio-Sarcey et Hervé Lazerge au Temple d’Aurel

Dernier concert de l’année au temple d’Aurel ! Un alto, une guitare, une chanteuse, un chanteur, une mandoline, un tampura, une danseuse : un duo. Ils sont deux et de leur rencontre naît une touchante diversité de timbres, de rythmes et de mouvements.

Le 24/10/2025 20:30

Le village 26340 Aurel Tél. 06 06 60 59 55

Payant

Anna et Hervé construisent un spectacle au menu éclectique, à l’image de leurs appétits : des chansons françaises, des musiques traditionnelles d’Argentine, du Brésil, d’Inde, des Balkans, de Russie… Le tout parsemé de danse d’inspiration flamenca. Unissant leurs deux voix, ils viennent vous présenter le résultat fluide et pétillant d’un voyage qui ne fait que commencer.
C’est doux, c’est chaud, c’est bientôt chez vous ! Musicalement vôtres.
Sylvie pour Temp’aurel.