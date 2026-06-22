Concert, Visites

CONCERT – apéritif – le Merilou

Concert gratuit au Merilou !
Snack, bar, tapas, pizzeria …

Le 01/07/2026 20:30

330 AV RHIN ET DANUBE 26150 Die Tél. 04 75 21 46 08

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Gratuit pour les visiteurs

LE BAL ASHNIKOV , C’EST DE LA DANSE EN CHANSON, ET DE LA CHANSON EN DANSE. QU’IMPORTE LE FLACON, POURVU QU’IL Y AIT LA MUSIQUE ! TENDREMENT ENGAGÉ, FAROUCHEMENT REMPLI D’AMOUR ET DE PARTAGE, CE GROUPE MET LE TEXTE AU SERVICE DE LA MUSIQUE ? OU PEUT-ÊTRE L’INVERSE. ON NE SAIT PLUS TRÈS BIEN… TANT QUE LES DANSEURS TOURNENT, IL Y AURA DU BAL , ET TANT MIEUX SI C’EST LE BAL ASHNIKOV !