LE BAL ASHNIKOV , C’EST DE LA DANSE EN CHANSON, ET DE LA CHANSON EN DANSE. QU’IMPORTE LE FLACON, POURVU QU’IL Y AIT LA MUSIQUE ! TENDREMENT ENGAGÉ, FAROUCHEMENT REMPLI D’AMOUR ET DE PARTAGE, CE GROUPE MET LE TEXTE AU SERVICE DE LA MUSIQUE ? OU PEUT-ÊTRE L’INVERSE. ON NE SAIT PLUS TRÈS BIEN… TANT QUE LES DANSEURS TOURNENT, IL Y AURA DU BAL , ET TANT MIEUX SI C’EST LE BAL ASHNIKOV !
Concert, Visites
CONCERT – apéritif – le Merilou
Concert gratuit au Merilou !
Snack, bar, tapas, pizzeria …
Le 01/07/2026 20:30 Informations complémentaires
330 AV RHIN ET DANUBE 26150 Die Tél. 04 75 21 46 08
Gratuit pour les visiteurs