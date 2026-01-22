Concert Aptère

Pour débuter cette année 2026, le Cause Toujours vous propose d’embarquer pour un premier voyage sonore à la croisée des chemins avec le duo Aptère ce jeudi 29 janvier à 20h !

On a la chance de pouvoir les accueillir et on en est ravi.e.s !

Fermez les yeux (ou pas), et laissez-vous porter sur les chemins explorateurs et poétiques proposés par Lina Belaïd et Antoine Girard.

Aptère réunit la violoncelliste Lina Belaïd et l’accordéoniste Antoine Girard autour d’une passion commune pour les musiques vivantes et populaires, traditionnelles, contemporaines, jazz, balkaniques ou musette.

Les sons des cordes frottées et des lames soufflées se fondent et se mêlent sur leur terrain de jeu. Des compositions sensibles et des improvisations aventureuses, dévoilant de riches palettes sonores, des rythmiques obsédantes, des harmonies audacieuses et un lyrisme mélodique empreint d’ornementations orientales.