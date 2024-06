Concert Arba CantÃ© – Polyphonies du monde – Valherbasse

Leur souffle est pur, rempli de poésie et de sourires au coin des yeux, avec une profondeur d’où jaillit d’intenses émotions. Elles font vibrer leurs cordes, battre leurs coeurs pour raconter la beauté et la diversité des cultures. Le chant comme langage universel leur permet de voyager au coeur des émotions humaines et nous rassembler.