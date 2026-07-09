Animations, Concert

Concert Attrape Rêve

Aurélie et Julien, duo piano – voix

Concert Attrape Rêve
Le 17/07/2026 21:00

Le Village 222 la Provençale 26510 Cornillon-sur-l'Oule Tél. 06 08 93 59 18

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