Concert au FIEF : Damien Jourdan

On a le plaisir d’accueillir Damien Jourdan pour un concert le samedi 20 mai à 19h dans notre théâtre de poche !

Notre fabuleuse cuisinière Marion (Méréville) sera sur place pour ravir vos papilles avec une petite restauration. Inscription souhaitée.

Bercé par le rock et la new-wave des années 80 desquels il a gardé l’urgence et la mélancolie, DAMIEN JOURDAN propose sur scène des spectacles poétiques, puissants et chaleureux, en langue française.

Le dernier EP « Moulin Rousse », sorti en juin 2021, trouvera une suite dans un nouvel EP « Aux deux Terres » en 2023. En solo, DAMIEN JOURDAN propose des versions épurées et acoustiques du répertoire, et l’enrichit avec des reprises de BASHUNG, SOUCHON, TAXI GIRL.

Concert au chapeau.

Au plaisir de vous voir nombreux.ses !