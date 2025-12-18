Le projet s’inscrit dans le cadre de la présence d’Amine Soufari, compositeur et chef d’orchestre, artiste associé cette année au conservatoire. Il accompagne le travail artistique et pédagogique en étroite collaboration avec les professeurs et leurs élèves. À travers son travail de composition, ses arrangements et ses interventions, il propose un parcours musical où la voix, les langues et les rythmes deviennent des espaces de rencontre et de partage.
Interprétés en arabe et en français, ces chants issus de la tradition orale sont le fruit d’un travail mené tout au long de l’année avec les chanteurs de la Maîtrise et les élèves des ateliers de musiques traditionnelles.
Concert Au fil des voix
Initié par le Conservatoire de Montélimar, ce concert réunit la Maîtrise et les ateliers de musiques traditionnelles autour d’un répertoire de chansons du monde arabe, mises en dialogue avec des pratiques et des sensibilités occidentales.
place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 77 50
