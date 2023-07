Concert au Parc – Nyna Loren & Alfred Massaï

2 artistes pour cette soirée : Alfred Massaï avec son écriture poétique et militante traversant des univers musicaux métissés puis Nyna Loren et sa voix intense et envoutée

En première partie, Alfred Massaï qui aime s’amuser avec sa muse !

Il manie une écriture poétique et intime, qui traverse comme un fil des univers musicaux métissés avec audace et inspiration.

Après » Tous dans le même caddie « , » Exorcistes de style » et » Monstres « , il revient avec son 4ème album Nonchalant.

Vous y retrouverez son amour de la mélodie, du groove, des arrangements de cordes et cuivres en tout genre. Ses textes poétiques aux accents militants ouvrent une nouvelle fenêtre sur les situations rocambolesques du spectacle du monde.

Et deuxième partie de soirée avec Nyna Loren !

Elle a la prestance de celles que l’on aurait jadis appelées sorcières : Nyna Loren est libre. Aussi bien solaire que lunaire, le mélange de ses influences et de ses émotions lui appartient.

Violoniste et chanteuse chamanique, elle transpose sa musique dans un songe ou les frontières n’existent plus. Les genres ne sont plus une limite, et seules les émotions priment.

Son prochain album F.E.M.M.E.S. est à la fois un murmure et un cri, une urgence douce que l’on murmure à l’âme pour faire hurler le coeur.