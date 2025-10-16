Concert aux étoiles Le Petit Prince

Tout commence avec un aviateur qui s’échoue… et qui fait la connaissance d’un petit garçon, le Petit Prince, venant d’un astéroïde. Ce texte raconte avec l’innocence qui caractérise l’enfance les pérégrinations du jeune personnage à travers les étoiles.

Une pianiste (Claire Damour), un chanteur (Mardoché Nelson) et une lectrice (Laura Mourier) proposent un concert féérique à la lueur des bougies, sous une voute étoilée, autour du Petit Prince de Saint Exupéry…

C’est une histoire pétillante de poésie, qui parle aux petits comme aux grands. Une histoire qui explore l’amour, l’amitié, la solitude, le sens de l’existence… des thématiques qui nous ressemblent et nous rassemblent.

Conduits par le Petit Prince (extraits du texte), nous explorerons les étoiles au cours d’un véritable voyage musical, en traversant les univers de Yiruma à Sofiane Pamart, de Chopin à Einaudi, de Yann Tiersen à Alicia Keys …

Artistes : Claire Damour (piano), Mardoché Nelson (chant) et Laura Mourier (texte).

Le public sera placé en fonction de son ordre d’arrivée. Les enfants de moins de 12 ans ne pourront pas être placés au tout premier rang.