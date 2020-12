Concert aux petits oignons – Mélatonin

Deuxième concert à la Mandoline du trimestre ! On retrouve Mélatonin autour d’un verre, après le rendez-vous manqué de novembre dernier.

Comme dans un rêve, la musique de Mélatonin mue en permanence et, dans cet instant précédant le sommeil, en dehors de la réalité, les mélodies se croisent et se métamorphosent. Les chansons s’égrainent au fil d’ambiances nébuleuses qui voilent les transitions. Et quand arrive le silence, il heurte comme un point à la fin d’un livre.