Concert avec Mammouth

qu’Elvis prend des accents brésiliens… avec humour.
Mammouth distille aussi ses premières compositions et laisse une part belle à l’improvisation.
Mammouth revisite et se réapproprie des chansons françaises et anglo-saxonnes. Un »Beatles a cappella », Chostakovitch mêlé à Gainsbourg, une valse de Brel en tango et changement de musique pour des textes de Brassens ; Michael Jackson se « manouchise » alors
Place de la Pangée 26120 La Baume-Cornillane
