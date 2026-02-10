Concert

Concert avec Mammouth

Mammouth revisite et se réapproprie des chansons françaises et anglo-saxonnes. Un »Beatles a cappella », Chostakovitch mêlé à Gainsbourg, une valse de Brel en tango et changement de musique pour des textes de Brassens ; Michael Jackson se « manouchise » alors

Le 15/02/2026 17:00

Place de la Pangée 26120 La Baume-Cornillane

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

qu’Elvis prend des accents brésiliens… avec humour.

Mammouth distille aussi ses premières compositions et laisse une part belle à l’improvisation.