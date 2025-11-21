Concert intimiste chez l’habitant : Je suis Hussein Lawand, musicien, chanteur et joueur de saz, originaire d’Irak et issu de la communauté yézidie. Avec mon ami Romain de Mesmay, violoniste à la sensibilité lumineuse, nous vous invitons à notre concert Azadî, qui signifie liberté en kurde. Sur scène, nos deux instruments ? le saz et le violon ? se répondent, se cherchent, se complètent.
Mais au coeur de ce dialogue, il y a aussi la voix : une voix qui raconte l’exil et la mémoire, qui porte la tendresse, la douleur et l’espérance.
La mienne s’élève, tantôt douce, tantôt rugueuse, pour rejoindre le violon de Romain, qui sait, lui, faire vibrer le silence, apaiser ou enflammer l’espace d’un souffle.
Nous partagerons mes compositions originales, des chants traditionnels, et aussi quelques chansons en français. Entre les morceaux, je raconterai des anecdotes drôles et de petites histoires, pour vous emmener dans un voyage à la fois musical, humain et intime.
Concert Azadî – Un violon, un saz, une voix
La Filature 33 grande rue 26400 Grane
