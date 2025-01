Concert : Aznavour 100 ans dÃ©jÃ  !

En 2024, Charles Aznavour aurait eu 100 ans. Il avait exprimé le souhait de les fêter sur scène. Thierry Bayle honore à sa manière son voeu en interprétant ses plus belles chansons – parmi plus de 1000 écrites ! Accompagné du trio « Play Piano Play », le chanteur grenoblois, passionné depuis l’enfance, évoque avec talent la mémoire de l’artiste aux textes inoubliables et à l’extraordinaire longévité (Il débuta à 9 ans, âge à

lequel il choisit son nom de scène, pour s’y produire jusqu’à ses 94 ans). Un hommage respectueux et émouvant où le public est invité lui aussi à fredonner ses plus beaux airs ! Pour accompagner le chanteur Thierry Bayle : le Trio « Play Piano Play » composé de Valéry Fiodorov

au piano, Laurent Courtois à la contrebasse et Laurent

Chofflet à la batterie.