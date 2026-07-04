Concert, Spectacle

Concert Bacchus Big Band

Concert BACCHUS BIG BAND
jazz – swing – good vibes
Première partie : les Cigales Singers

Concert Bacchus Big Band
Le 09/07/2026 20:30

Place du Château 26110 Venterol Tél. 0475269375

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Fondé en 2013, le Bacchus Big Band est avant tout un groupe d’une vingtaine d’amis musiciens (sections de cuivres, de saxos, de rythmique et une chanteuse) qui se font plaisir à jouer ensemble et à le partager lors de concerts sur tous types de scènes : festivals, fêtes communales, soirées privées, etc.

Le groupe, tel les Big Bands traditionnels aborde plusieurs styles musicaux autour du jazz, avec des inspirations de standards connus, de funk, de rock ou de bossa nova et autres rythmes latino ; avec toujours le swing qui fait frémir les doigts sur les instruments et sur les échines des danseurs.

Venez nombreux !