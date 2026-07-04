Concert Bacchus Big Band

Fondé en 2013, le Bacchus Big Band est avant tout un groupe d’une vingtaine d’amis musiciens (sections de cuivres, de saxos, de rythmique et une chanteuse) qui se font plaisir à jouer ensemble et à le partager lors de concerts sur tous types de scènes : festivals, fêtes communales, soirées privées, etc.

Le groupe, tel les Big Bands traditionnels aborde plusieurs styles musicaux autour du jazz, avec des inspirations de standards connus, de funk, de rock ou de bossa nova et autres rythmes latino ; avec toujours le swing qui fait frémir les doigts sur les instruments et sur les échines des danseurs.

Venez nombreux !