La team Bad Game vous embrasse chaudement et espère vous voir autour des plus grands succès des Stones, de Bashung, de Nino, d’Iggy, et du vieux Lou pour n’en citer qu’une poignée.
Du rock brut, pas formaté, joyeux et parfois hargneux, mais surtout, du rock pour vous faire plaisir.
Concert : Bad Game
Trop longtemps qu’on n’est pas venus balancer du bon gros rock dans vos chastes oreilles !
On espère vous voir nombreux au stade Tropenas, sous le chapiteau, pour une soirée organisée par l’UMS Rugby.
105 route de Marseille 26200 Montélimar Tél. 06 76 93 86 65
La team Bad Game vous embrasse chaudement et espère vous voir autour des plus grands succès des Stones, de Bashung, de Nino, d’Iggy, et du vieux Lou pour n’en citer qu’une poignée.