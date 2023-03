Concert : Badjoule – Julien CERTIN (26)

Quand on a qu’un accordéon et seulement dix doigts pour tout vous raconter, cela donne » Badjoule « : une B-O de film ou il n’y a pas de films, mais un accordéoniste qui vous emmène avec les moyens du bord:

Badjoule est devenu bariolé à force de croire qu’il vivait dans la lune, à côté de ses pompes. La vie est une aventure, où la fin est compliquée à négocier, mais on peut toujours danser la Samba sans haut, et se prendre pour une fanfare dans un film italien.

De petites pièces surréalistes en morceaux de bravoure cheap, cinématographique et minimaliste, plein de fantaisie, l’univers bariolé de Julien Certin (No mad?, Cie Haut les Mains, Lalala Napoli, Mon Coeur Balbeat) se déploie dans une forme poétique à mi-chemin entre le spectacle et le concert, proche du conte et des gens: le » Con(te)cert « .

Equipe: Julien Certin: accordéon solo, acoustique, et compositions

regard extérieur, mise en scène: Charlotte Hebert

