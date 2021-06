Concert « Bal’en C »

Le Collectif Bal’en C est fait pour remuer vos hanches au son des

rythmes les plus dansants du monde. Aux rythmes parmi les plus

palpitants se mêlent les plus belles mélodies, parfois connues,

parfois pas tellement, mais toujours irrésistibles.

Le groupe réunit des musiciens de plusieurs horizons musicaux et

partage avec vous, par des morceaux majoritairement instrumentaux, un

véritable voyage entre exotisme et tradition. Les corps se souviennent

dès les premières notes des bals d’autrefois qui faisaient danser nos

ancêtres jusqu’au bout de la nuit, tout en sentant cette envie de

chalouper les mélodies et ses interprétations modernes et actuelles.

Plus de notre histoire :

Tout a commencé avec un musicien brésilien et sa guitare 7 cordes,

perdu entre la Drôme et l’Ardèche, qui recherchait des musiciens

locaux pour pouvoir accompagner les mélodies d’ici avec les rythmes

dansants de sa terre natale.

A cette idée de mélange initial se sont ainsi ajoutés au fil du

chemin, des rencontres et des recherches, une clarinette, une flûte

traversière, un accordéon, un cavaquinho, un trombone, un saxophone,

une tuba, une trompette, une petite tuba, sans oublier les percussions

et le chant.

Ainsi s’est formé le Collectif Bal’en C, riche de diversité et de

passion, qui propose aujourd’hui une expérience unique d’union entre

les rythmes tropicaux (mais pas que) et les mélodies connues,

européennes de nos bals d’antan, d’autres du jazz et finalement une

bonne sélection de mélodies peu connues ici mais bien entraînantes et

fruitées, venants des autres endroits du monde.

Le tout pour vous plonger dans un univers de danse, de fête et

d’émotion. Un mélange de joie et de nostalgie, d’ici et d’ailleurs.