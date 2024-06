Concert baroque de la chorale La Tarentelle de BÃ©sayes

Le programme de cette année est constitué de la cantate BWV196 et du motet BWV 230 composés par Jean-Sébastien Bach ainsi que de la cantate BWV 222, initialement attribuée à l’illustre compositeur allemand, mais probablement composée par son petit cousin Johann Ernst Bach.

Les chanteurs amateurs seront accompagnés par des solistes et des instrumentistes professionnels (quatuor à corde et orgue) et dirigés par Clément Brun, jeune chef lyonnais promis à une grande carrière.

Vous trouverez plus d’informations sur la page dédiée de notre site internet : https://choralelatarentelle.jimdofree.com/stage-buis/