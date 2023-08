Bien que parmi les 7 musiciens aguerris que compte cette formation atypique, six n’ont jamais mis les pieds aux Antilles Leur but: vous faire danser aux sons des campagnes de la Martinique et de la Guadeloupe !

Bien que parmi les 7 musiciens aguerris que compte cette formation atypique, six n’ont jamais mis les pieds aux Antilles, voilà près de deux ans que ses membres s’appliquent à apprendre et à restituer toute la richesse et la diversité des rythmes de ces îles : Biguine, Valse créole, Mazurka, Chouval Bwa, Quadrille, Bèlé, Gwo ka. Leur but: vous faire danser aux sons des campagnes de la Martinique et de la Guadeloupe !

pour une soirée garantie 100% Bal Créole !