Concert – Belfour

Une tension émouvante qui prend aux tripes et parle à l’âme : Belfour manie la poésie et le rock’n’roll avec la même exigence. C’est beau et puissant, intelligent et touchant.

Le 10/10/2025 19:00

Temple 26150 Romeyer Tél. 04 26 58 80 35

Payant