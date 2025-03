Concert : Bérets des villes

Dans le cadre des Mercredis Festifs, on vous donne rendez-vous pour un concert du groupe Bérets des villes au Kiosque du jardin public !

Bérets des Villes est groupe ardéchois de 6 musiciens qui propose ses chansons festives et engagées depuis 8 ans ! Au total, 6 albums et plus de 140 concerts en Rhône Alpes. 100% bonne humeur garantie !