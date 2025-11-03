Concert

Concert – Bird Trio

Piano, contrebasse, saxophone pour un jazz aux tonalités des Balkans.

Le 07/11/2025 19:30

80 route des Tonnons 26410 Menglon Tél. 04 26 58 87 72

Gratuit pour les visiteurs

Petite restauration su place.