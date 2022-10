Concert-Blue Tone Stompers

Blue Tone Stompers c’est une musique sincère et chaleureuse, teintée de ska, de rocksteady et de rhythm & blues. Une voix unique, du swing, et de la bonne humeur.

Blue Tone Stompers : » Essayez d’imaginer un punk, un latino et deux jazzman qui au lieu de se mépriser décident de s’unir autour de ce qui les rassemble : l’amour de la musique et plus particulièrement des vieux disques de rhythm & blues jamaïcains.

Le résultat ? Une musique sincère et chaleureuse, teintée de ska, de rocksteady et de rhythm & blues.

Une voix unique, du swing, et de la bonne humeur. »

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063295264918

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=vuIX414R29w

Entrée à Prix Libre et conscient

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !!! sans oublier nos planches de saison !