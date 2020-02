Concert Bocal’up

Avec une voix posée sur des textes en espagnol, une clarinette »turque », des percussions indiennes, des boucles composées avec un oud, une basse, BoCal uP délivre une énergie qui ne laisse pas indifférent.

»Au carrefour du jazz, de la chanson et des musiques du monde, BoCal uP cultive brillamment son jardin secret aux notes volubiles. Fait de mille et une petites choses, butinées ici et là, la musique du trio vient épouser le charme d’une voix, d’un chant en espagnol. »

Mona Ode Martinez : voix, textes et composition ;

Laurent Nafissi : tablas, composition ;

Sébastien Maignan : clarinette en sol, oud, basse, machine à boucle, composition.

Sur place : pizzas – tapas – boissons