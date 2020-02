Concert : Boeuf musical

Les Boeufs Tournants sont nés en 2020 pour permettre aux musiciens de Romans et alentours de se rencontrer, se tester, jouer ensemble, présenter leurs créations… L’occasion aussi pour les Romanais de passer un bon moment de musique live !

Musiciens apportez vos instruments !

Tirage au sort des musiciens et du style à jouer ….

Non musiciens, venez écouter et boire un verre !