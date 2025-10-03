Concert

Concert : Bon.soir invite Revex

DJs sets de Revex et Penzer dans un style techno trance.

Concert : Bon.soir invite Revex
Le 25/10/2025 21:00

Île-Parc Girodet 811 Allée André Revol 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 09 73 89 69 25

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs