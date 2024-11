Concert : Bon.Soir & Mistral Palace

Au menu pour cette deuxième soirée, une entrée en b2b qui s’annonce puissante avec nos deux résidents Kid Charlemagne et Vadim Krey.

En plat principal évidemment, Yannick Baudino viendra en terre Valentinoise vous faire vibrer avec un set 3 platines qui ne laissera personne indifférent.

Mais ce n’est pas tout, comme on sait que vous êtes des petits gourmands on rajoute un autre back to back en désert, avec notre pilier f.sonore accompagné du chef Dol Zieger pour une assiette mixte bien saucé.

LINE-UP

? KID CHARLEMAGNE B2B VADIM KREY ? (Bon.soir) / Grenoble/ Valence (21H30/0H)

Quand la techno mélodique rencontre des sons hypnotiques et profonds. Leur complémentarité musicale et leur alchimie vous offriront derrière les platines une expérience unique et immersive, fusionnant leurs univers respectifs pour créer des sets dynamiques et imprévisibles.

Lorsqu’ils se produisent ensemble, Vadim Krey et Kid Charlemagne naviguent avec fluidité entre rythmes puissants et envolées mélodiques envoûtantes, guidant leur public à travers des paysages sonores intenses et émotionnels. Leur capacité à se répondre instantanément et à se pousser mutuellement dans des directions inattendues fait de chaque performance B2B un moment unique. Ils construisent peu à peu une tension, amenant les auditeurs à des pics d’énergie tout en conservant un côté onirique et introspectif propre à la techno mélodique.

Ils incarnent cette nouvelle génération d’artistes techno capables de mêler énergie brute et finesse musicale, faisant de chaque B2B une expérience à la fois immersive et captivante.

IG : https://www.instagram.com/vadim.krey/

https://www.instagram.com/yoann_testoud_/

SC : https://soundcloud.com/vadimkrey



? YANNICK BAUDINO ? (Diversions Music) / Grenoble

DJ et producteur Grenoblois, Yannick Baudino est signé sur le label d’Oxia et Nicolas Masseyeff, Diversions Music. Il a également produit des tracks sur des labels tels que All Day i Dream, Sayed, Gruuv, Goodlife ou encore Bigelow.

Activiste des premières heures de la scène Grenobloise, il co-fonde en 1997 le record shop Interface qui deviendra un label.

En parallèle, il fait partie du projet Human Body avec Stéphane Deschezeaux. Il collabore également sur plusieurs productions avec Oxia.

Le style de Yannick Baudino oscille entre des sonorités deep et percussive, avec une influence marquée par la dub-techno et la house de Chicago.

Ses sets se distinguent par une sélection électrique et subtile, mêlant groove hypnotique et mélodie immersive créant une atmosphère captivante.

IG : https://www.instagram.com/yannick_baudino/

SC : https://soundcloud.com/yannick_hb

? Dol Zieger b2b f.sonore ? (Chateau Floor Festival x Bon.soir ) / Valence

AHH mais que dire de ces deux là ! Après un set remarqué au Vex en juin dernier. Les deux acolytes repartageront la scène pour cette soirée tant attendue.

Préparez-vous pour un set back-to-back explosif et inattendu avec Dol Zieger et f.sonore, où la techno rencontre la trance dans un mélange captivant de rythmes et de mélodies. Dol Zieger , connu pour ses sets profonds et immersifs, tisse des nappes sonores envoûtantes avec des rythmes hypnotiques et rétro qui capturent l’essence de la techno orientée dancefloor. De son côté, f.sonore apporte l’énergie euphorique et transcendante de la trance, avec ses kicks puissants et ses mélodies montantes qui transportent le public dans une autre dimension.

Leur combinaison en B2B promet un voyage sonore unique, où la profondeur émotionnelle de la techno se mêle aux envolées cathartiques de la trance. Ensemble, ils jouent sur les contrastes, en passant des atmosphères introspectives et mélodiques à des montées fulgurantes et des drops percutants, créant une tension palpable sur la piste de danse.

Ce set fusionne le meilleur des deux mondes : l’élégance et la subtilité de la techno, combinées à l’énergie explosive et euphorisante de la trance. Que vous soyez amateur de grooves hypnotiques ou de montées en puissance, Dol Zieger et f.sonore vous promettent une performance inoubliable, où chaque transition apportera une nouvelle surprise.

IG : https://www.instagram.com/dol_zieger/

https://www.instagram.com/f.sonore/

SC: https://soundcloud.com/dolzieger