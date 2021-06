Concert: Brain Damage / Little Big Sessions

Voici ressurgir du vrai live reggae/dub, avec un set taillé sur mesure. Sous une forme de poche, de proximité, ouatée, fine, et résolument sans concession ! Spectacle pour adultes mélomanes & autres spectateurs curieux.

Attention, jauge limitée à 10 spectateurs maximum par session.

Martin Nathan et son fidèle compagnon Samuel Clayton partent en Jamaïque au mois de mars 2020, pour une collaboration avec le légendaire Big Youth. Le contexte de lockdown mondial ne leur laissera que peu de temps pour effectuer des prises avec le célèbre DJ, avant qu’ils ne contractent tous deux le virus. Martin Nathan aura la chance de pouvoir rentrer en France. Samuel Clayton, lui, ne rentrera pas, emporté par la maladie à Kingston.

La volonté de fer du producteur, remis, permettra pourtant à l’album Brain Damage meets Big Youth de voir le jour. Martin Nathan a également imaginé une manière inédite de présenter ce projet, en proposant les Little Big sessions. Assis et masqués comme il se doit, les spectateurs seront invités 10 par 10, à s’immerger dans l’univers de cet album, bercés par les enregistrements de la voix mythique de Big Youth, et les nouvelles compositions faussement vintages de Brain Damage, mixées live pour l’occasion.