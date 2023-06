Concert-CafeKreme-Chez Les Zythonautes

CafeKreme c’est sept musiciens passionnés qui vous proposent un concert Funk!! Autant te dire que ça va groover Chez Les Zythos!

Formé en 2010 CAFEKREME, groupe valentinois retracent dans leur répertoire les années 70/80’s, funk explosif et grooving aux sonorités vintage.

Cafekreme c’est du Funk, du Funk et du Funk.

Mais pas n’importe lequel : du Funk sans limites métissé d’afro, soupoudré de psychédélisme et coloré au parfum des séries américaines des 70’s.

En attendant leur live tu peux les découvrir ici :

– Facebook : https://www.facebook.com/cafekreme/

– Soundcloud : https://soundcloud.com/cafekreme…

Entrée à Prix Libre et conscient. Prix moyen conseillé : 5 euros (plus ou moins selon tes moyens)

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !!! Sans oublier nos planches de saison!