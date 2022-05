Concert « CAÏMAN / Hugo Del Rosso »

? CAÏMAN

Rock Indé en Français, Valence

Caïman est à la confluence du folk spatial et de la chanson rock tellurique. Auteure mélancolique et éthérée, biberonnée à coups de Joni Mitchell et de Patti Smith, Chloé Serme-Morin a trouvé la teinte fascinante des profondeurs, les échos du rock indé et la lumière particulière du clair-obscur dans le panel de possibles que peignent Tommy Rizzitelli et Jonathan Mathis à grands renforts de batterie, de basse, de Moog et d’autres instruments-satellites.