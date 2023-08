Concert Calins Calling

L’ermitage vous invite à venir découvrir ou redécouvrir 2 artistes locaux qui forment un duo hors du temps : du rythme, de la voix, des créations et reprises personnalisées… le tout dans la bonne humeur de la guinguette de l’Ermitage du Grand Bois !

Concert Folk, Blues, Reggae, impros au feeling de Calins Calling !

L’ermitage vous invite à venir découvrir ou redécouvrir 2 artistes locaux qui forment un duo hors du temps : du rythme, de la voix, des créations et reprises personnalisées… le tout dans la bonne humeur et l’ambiance décontractée de la guinguette de l’Ermitage du Grand Bois !

– Participation au chapeau

– Soirée Tapas et croquettes (à partir de 6EUR)

– Assiettes complètes : fromage, charcuterie, mixte…

– Quiches, tartes et salades fraîches… TOUT FAIT MAISON

– Glaces artisanales

– Bières locales et Rosé du pays !

A partir de 19h.