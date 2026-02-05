Concert

Concert caritatif du Choeur Sol’Air

La Chorale du Choeur Sol’Air organise un concert caritatif auquel elle vous attend nombreux !

Le 27/03/2026

2 avenue de Mindelheim 26300 Bourg-de-Péage Tél. 06 11 26 18 14

Contacter par mail
Payant