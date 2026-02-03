MUSIQUE BRÉSILIENNE AVEC ANDRÉAS TIRLER
20H ? TAULIGNAN ? 15EUR L’ENTRÉE / -12ANS GRATUIT
Venez profiter de cette soirée musicale à la salle de fêtes de Taulignan! Boissons et restauration rapide seront de la partie.
Concert co-organisé avec l’association « Place des Arts » de Grignan.
Le bénéfice de la soirée sera entièrement reversé à nos actions caritatives.
https://www.agapec.fr/
Concert caritatif – Musique brésilienne
Concert de musique brésilienne, co-organisé par Place des Arts et AGAPEC, associations culturelles et caritatives de Grignan
Salle des fêtes de Taulignan 26770 Taulignan Tél. 06 27 53 21 86
