Concert caritatif – Musique brésilienne

Concert de musique brésilienne, co-organisé par Place des Arts et AGAPEC, associations culturelles et caritatives de Grignan

Le 21/02/2026 20:00

Salle des fêtes de Taulignan 26770 Taulignan Tél. 06 27 53 21 86

Payant

MUSIQUE BRÉSILIENNE AVEC ANDRÉAS TIRLER
20H ? TAULIGNAN ? 15EUR L’ENTRÉE / -12ANS GRATUIT
Venez profiter de cette soirée musicale à la salle de fêtes de Taulignan! Boissons et restauration rapide seront de la partie.
Concert co-organisé avec l’association « Place des Arts » de Grignan.
Le bénéfice de la soirée sera entièrement reversé à nos actions caritatives.
