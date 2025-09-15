Concert caritatif: Schmoll Eddytion – « Tout Eddy… ou presque »

Depuis ses débuts avec » LES CHAUSSETTES NOIRES » dans les années 60 et tout au long de sa remarquable carrière solo, Monsieur EDDY, bien que le plus souvent rockeur a su diversifier son répertoire en interprétant des ballades à la manière des plus grands crooners et en s’inspirant, sans modération, de la musique country, du blues, du jazz et de la soul music…sans oublier, évidemment, sa passion pour le cinéma et sa carrière d’acteur.

Désireux de faire partager au plus large public l’ambiance et les émotions d’un concert » live « , SCHMOLL EDDYTION vous convie à un pur moment de plaisir et de bonheur musical au cours d’une représentation d’environ 2 heures durant lesquelles le » Rock à la Française » sera mis à l’honneur. Le groupe est composé des musiciens suivants:

Daniel FOURNIER : Chant

Patrice BEC : Piano – Orgue – Arrangements

Philippe FIOL : Guitare

Daniel RICHERD : Basse

Jean-Claude LENOIRE : Batterie

Stéphane BENACCHIO : Sax Ténor-Sax Soprano

Philippe JULIER : Trompette-Bugle

Jean-Paul RASCLE : Trombone-Euphonium

Le Kiwanis est un club service qui est totalement dédié aux enfants, avec des bénévoles qui mettent tout en oeuvre pour améliorer le quotidien de tous les enfants du Monde.

Les bénéfices de cette soirée permettront à des enfants en rémission de cancer, d’effectuer un stage de parapente.

Nous vous proposons un billet concert ou un billet convivialité. Ce dernier vous donnera accès à un buffet après le concert afin de passer un moment convivial en rencontrant les musiciens et les membres du club.