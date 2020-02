Lionel FENOY (conteur, diseur, chanteur et guitariste), Bernard FOUGEIROL (guitariste) avec la jeune flûtiste traversière Estelle FOUGEIROL, qui apporte une formidable touche classique et jazzy à ces répertoires et Olivier CHAMBONNIERE, batteur-percussioniste montilien de renom, proposeront le concert Carré d’As.

CARRE d’AS n’est pas le quatuor de musiciens pourtant chevronnés qui interviendra mais l’association de quatre très grands auteurs-compositeurs de la chanson française : Jean FERRAT, Boris VIAN, Georges BRASSENS et Claude NOUGARO (6 chansons par auteur).

Possibilité de réserver sur montelovelo@gmail.com, au 06 40 27 65 84, et à l’atelier situé N°11, rue Etienne Marcel à Montélimar le mercredi de 14h à 18h et le jeudi de 9h à 11h30.

Modes de paiement: chèque et espèces