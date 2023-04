Concert ChänChän

ChänChän (Tchane Tchane) est un duo féminin sous lumière noire, duo de musique du monde, dans un joyeux bazar d’instruments, un concert théâtral et visuel hors du temps, dans le noir complet (enfin, presque). Une parenthèse suspendue, nourrie de compositions, de poésie française et d’autres contrées, réelles ou imaginaires, sur un fil qui marie onirisme phosphorescent et astrophysique décalée …