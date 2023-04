Concert chansons folk

Jikaëlle aime les mots simples et les mélodies aériennes pour dire des sentiments vrais. Elle joue de ses fragilités pour en faire une force.

Ses nouvelles chansons, à paraître ce printemps, le confirmeront : Jikaëlle a le goût des guitares acoustiques, des mélodies limpides et des mots forts, qui disent l’amour, la rencontre, l’intensité des émotions. Avec le guitariste Bernard Léchot, son compagnon musical depuis ses débuts, Jikaëlle embarque le public dans sa mélancolie… comme dans ses rires !

Jikaëlle, de Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, travaille avec Bernard Léchot (qui vient de Suisse) depuis une dizaine d’années. Ensemble, ils ont déjà réalisé trois albums et donné de nombreux concerts.

Entrée 5/ 8/ 10EUR

Bar et restauration sur place

